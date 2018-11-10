5 очков Денисенко принесли молодежной сборной России победу над Чехией

Молодежная сборная России в товарищеском матче обыграла Чехию - 6:5. Нападающий Григорий Денисенко набрал в этой встрече 5 (3+2) очков, Николай Коваленко сделал 4 результативные передачи.

Товарищеские матчи

Турнир "Четырех наций"

Чехия (U20) - Россия (U20) - 5:6 (2:3, 2:2, 1:1)

Голы: Морозов - 2 (бол., Денисенко, Кравцов), 11:17 - 0:1. Гладоник - 1 (бол., Плашек), 14:45 - 1:1. Денисенко - 1 (Коваленко), 17:29 - 1:2. Галвас - 1 (бол., Махала), 19:07 - 2:2. Кравцов - 3 (Денисенко, Коваленко), 19:20 - 2:3. Йеник - 1 (Галвас), 26:05 - 3:3. Дорофеев - 1 (Кравцов), 28:13 - 3:4. Теплы - 1 (Поурж), 29:27 - 4:4. Денисенко - 2 (Коваленко, Павликов), 29:45 - 4:5. Денисенко - 3 (Коваленко), 47:05 - 4:6. Галвас - 2 (бол., Махала), 53:15 - 5:6.

Вратари: Шкарек - Мифтахов.

10 ноября. Годонин. Zimni Stadion Hodonin.