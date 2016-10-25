Кубок Карьяла-2016 - десятый турнир Олега Знарка во главе сборной России. В Финляндию наставник берет самый молодой по среднему возрасту состав за время пребывания на посту главного тренера. Средний возраст команды – 22,4 года. Предыдущий рекорд был установлен на финском турнире двухлетней давности, когда средний возраст команды составил 24,5 года. (Кирилл БУРДАКОВ)
Средний возраст сборной России
под руководством Олега Знарка
на различных турнирах
|
Год
|
Турнир
|
Ср. возраст
|
2016
|
Кубок Карьяла
|
22,4
|
2014
|
Кубок Карьяла
|
24,5
|
2014
|
Чемпионат мира
|
25,2
|
2014
|
Шведские хоккейные игры
|
25,6
|
2016
|
Чемпионат мира
|
26,2
|
2015
|
Кубок Карьяла
|
26,3
|
2015
|
Кубок Первого канала
|
26,9
|
2016
|
Кубок мира
|
27,0
|
2014
|
Кубок Первого канала
|
27,2
|
2015
|
Чемпионат мира
|
27,4