22:38 25 октября | ХОККЕЙ — Европа

Знарок вызвал на Кубок Карьяла-2016
самую молодую сборную

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Кубок Карьяла-2016 - десятый турнир Олега Знарка во главе сборной России. В Финляндию наставник берет самый молодой по среднему возрасту состав за время пребывания на посту главного тренера. Средний возраст команды – 22,4 года. Предыдущий рекорд был установлен на финском турнире двухлетней давности, когда средний возраст команды составил 24,5 года. (Кирилл БУРДАКОВ)

Средний возраст сборной России
под руководством Олега Знарка
на различных турнирах

Год

Турнир

Ср. возраст

2016

Кубок Карьяла

22,4

2014

Кубок Карьяла

24,5

2014

Чемпионат мира

25,2

2014

Шведские хоккейные игры

25,6

2016

Чемпионат мира

26,2

2015

Кубок Карьяла

26,3

2015

Кубок Первого канала

26,9

2016

Кубок мира

27,0

2014

Кубок Первого канала

27,2

2015

Чемпионат мира

27,4
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