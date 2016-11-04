Зинэтула Билялетдинов: "Для первого раза Ткачев сыграл неплохо"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов считает, что нападающий команды Владимир Ткачев неплохо дебютировал в сборной России. Вчера 23-летний хоккеист сыграл против Финляндии в матче Кубка "Карьяла" (3:1) и отметился голом.

- Дали ребятам три дня выходных, - цитирует пресс-служба клуба Билялетдинова. - Они провели это время с семьями. Сейчас мы включились в работу. Выполняем работу, которая необходима. Не сказать, что она жесткая, но нагрузка была. В воскресенье и понедельник будут уже обычные предыгровые тренировки. Все охватили понемногу.

– Смотрели ли вы вчера матч сборной России? И что можете сказать об игре Владимира Ткачева?

– Смотрел. Видел, как он забил. Хороший гол. Так держать. Ничего плохого сказать я не могу. Для первого раза сыграл неплохо. Думаю, у него есть прогресс, и возможность играть за сборную на таких турнирах помогает хоккеистам расти. Это хорошая практика.

– А что скажете по игре Охтамаа? Получается, как раз он был на льду в моменте с голом Ткачева.

– Это не значит, что он виноват в этой шайбе. Охтамаа играет лучше в обороне. Со своей задачей он справляется. Нареканий нет.