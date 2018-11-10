Зернов не чувствует никакого дискомфорта в сборной России

Нападающий Денис Зернов комфортно чувствует себя в сборной России, несмотря на то, что является одним из новичков национальной команды.

На этап Евротура Кубок "Карьяла" 22-летнего форварда "Авангарда" вызвали вместе с одноклубником Ильей Михеевым, который выступал на чемпионате мира в этом году. Ранее Зернов выступал за олимпийскую сборную России.

– В психологическом плане комфортно, хорошо. Много ребят знаю, поэтому никакого дискомфорта не чувствую, – приводит ТАСС слова Зернова. – По сравнению с пребыванием в олимпийской сборной здесь больше ответственности, да и команда посильнее. Илья мне говорил не волноваться, показывать свою игру, про кое-какие моменты говорил. Он тоже еще молодой игрок, тоже учится, и мы друг с другом разговариваем, подбадриваем друг друга.

В первом матче Кубка "Карьяла" Россия обыграла Финляндию (3:0), сегодня национальная команда встретится со Швецией.

Швеция – Россия: Еврохоккейтур, Кубок "Карьяла", 10 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск)