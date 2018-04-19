23:11 19 апреля | Хоккей — Европа

Заменит ли Бывальцев Дацюка в сборной России?

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Нападающий сборной России Алексей Бывальцев после матча Евротура против Швеции (1:2) отметил, что команде не хватило реализации. По его словам, первый блин комом.

– Давило, что рядом Гусев, Дадонов?

– Нет, ребята помогли, подсказали, как лучше играть и правильно открываться.

– Чего не хватило для победы сегодня?

– Реализации. Надо больше на пятаке было копать.

– В первом периоде был конфликт с шведом, но вы не стали отвечать.

– А зачем? Тогда обоюдное удаление будет. Не было смысла.

– У шведов был не такой сильный состав, но они смотрелись лучше.

– Лучше? Первый блин комом, многие из нас первый раз играют на таком турнире.

– Уже ясно, что вы замените Дацюка в этой сборной.

– Мне – нет. Это неочевидно. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Duke of York

Очевидно, что Бывальцев - паллиативное решение. Проблема в том вернет ли Ворорбьев олимпийское сочетание Капризов- Дацюк - Гусев и кто будет играть центра с Дадоновым и Панариным. Креативных центров явно недостаточно. Возможно, на эту роль подойдут либо Григоренко, либо Тихонов. Очень перспективной может стать связка Ткачев - Галиев ( хорошо бы проверить с ними Кагарлицкогол или совсем юного, но очень талантливого Кравцова),

07:41 20 апреля

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