Заменит ли Бывальцев Дацюка в сборной России?

Нападающий сборной России Алексей Бывальцев после матча Евротура против Швеции (1:2) отметил, что команде не хватило реализации. По его словам, первый блин комом.

– Давило, что рядом Гусев, Дадонов?

– Нет, ребята помогли, подсказали, как лучше играть и правильно открываться.

– Чего не хватило для победы сегодня?

– Реализации. Надо больше на пятаке было копать.

– В первом периоде был конфликт с шведом, но вы не стали отвечать.

– А зачем? Тогда обоюдное удаление будет. Не было смысла.

– У шведов был не такой сильный состав, но они смотрелись лучше.

– Лучше? Первый блин комом, многие из нас первый раз играют на таком турнире.

– Уже ясно, что вы замените Дацюка в этой сборной.

– Мне – нет. Это неочевидно. (Алексей ШЕВЧЕНКО)