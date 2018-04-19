Заменит ли Бывальцев Дацюка в сборной России?

Нападающий сборной России Алексей Бывальцев после матча Евротура против Швеции (1:2) отметил, что команде не хватило реализации. По его словам, первый блин комом.
– Давило, что рядом Гусев, Дадонов?
– Нет, ребята помогли, подсказали, как лучше играть и правильно открываться.
– Чего не хватило для победы сегодня?
– Реализации. Надо больше на пятаке было копать.
– В первом периоде был конфликт с шведом, но вы не стали отвечать.
– А зачем? Тогда обоюдное удаление будет. Не было смысла.
– У шведов был не такой сильный состав, но они смотрелись лучше.
– Лучше? Первый блин комом, многие из нас первый раз играют на таком турнире.
– Уже ясно, что вы замените Дацюка в этой сборной.
– Мне – нет. Это неочевидно. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Материалы других СМИ
Duke of York
Очевидно, что Бывальцев - паллиативное решение. Проблема в том вернет ли Ворорбьев олимпийское сочетание Капризов- Дацюк - Гусев и кто будет играть центра с Дадоновым и Панариным. Креативных центров явно недостаточно. Возможно, на эту роль подойдут либо Григоренко, либо Тихонов. Очень перспективной может стать связка Ткачев - Галиев ( хорошо бы проверить с ними Кагарлицкогол или совсем юного, но очень талантливого Кравцова),
07:41 20 апреля