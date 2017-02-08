Юношеская сборная России прибыла в Швецию на турнир пяти наций

Сборная России (U-18) прибыла в шведский Сундсваль, где примет участие в Турнире пяти наций, сообщает пресс-служба ФХР. Команда с 9 по 12 февраля проведет матчи против Швеции, Финляндии, США и Чехии. В состав сборной вошли 22 хоккеиста:

вратари: Петр Кочетков ("Дизель"), Артем Мельников ("Локо");

защитники: Вениамин Баранов ("Динамо" СПб), Данила Галенюк ("Мамонты Югры"), Георгий Дедов ("Русские Витязи"), Евгений Калабушкин ("СКА-1946"), Александр Ковырин (ХК МВД), Никита Охотюк ("Белые Медведи"), Семен Переляев ("Ладья");

нападающие: Никита Аноховский ("Локо"), Михаил Бицадзе ("Динамо" Бшх), Иван Клепко (МХК "Спартак"), Александр Клисунов ("Русские Витязи"), Виталий Кравцов ("Челмет"), Даниил Лобанов ("Красная Армия"), Максим Марушев ("Ирбис"), Иван Муранов, Кирилл Слепец ("Локо"), Алексей Торопченко (оба - ХК МВД), Леонид Николенко ("Ладья"), Кирилл Попов, Павел Шэн (оба - "Мамонты Югры").