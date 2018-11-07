Юкка Ялонен: "Матч России и Финляндии на футбольном стадионе "Санкт-Петербург" будет бонусом для хоккеистов"

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен высказал мнение, что матч Кубка Первого канала на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге против сборной России будет дополнительным бонусом для хоккеистов.

– Это отличная идея. У нас была подобная игра против сборной России на Олимпийском стадионе (в феврале 2012 года), и это был отличный опыт. Такой матч можно назвать дополнительным бонусом для игроков, – цитирует ТАСС Ялонена.

Сборные России и Финляндии сыграют в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит" 16 декабря. Стадион принимал матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, он вмещает около 65 тысяч человек. Хоккейный матч пройдет под крышей арены, и ожидается, что его посетят около 70 тысяч зрителей.