15:16 | Хоккей — Европа

Йокинен стал игроком швейцарского "Клотена"

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Финский нападающий Юсси Йокинен перешел в швейцарский "Клотен", сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 5 декабря 2018 года.

В прошедшем сезоне форвард сыграл сразу за четыре клуба НХЛ - "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Коламбус" и "Ванкувер". Ранее он также играл за "Флориду", "Питтсбург", "Каролину", "Тампу-Бэй" и "Даллас".

35-летний хоккеист - двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, серебряный и бронзовый призер Олимпиады в составе сборной Финляндии.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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