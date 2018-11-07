Йокинен стал игроком швейцарского "Клотена"

Финский нападающий Юсси Йокинен перешел в швейцарский "Клотен", сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 5 декабря 2018 года.

В прошедшем сезоне форвард сыграл сразу за четыре клуба НХЛ - "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Коламбус" и "Ванкувер". Ранее он также играл за "Флориду", "Питтсбург", "Каролину", "Тампу-Бэй" и "Даллас".

35-летний хоккеист - двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, серебряный и бронзовый призер Олимпиады в составе сборной Финляндии.

Все про НХЛ - здесь.