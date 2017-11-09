Якуб Накладал: "Забавно, что сборная России почти целиком собрана из СКА и ЦСКА"

Защитник "Локомотива" и сборной Чехии Якуб Накладал рассчитывает на то, что Россия будет допущена до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Также он рассчитывает, что КХЛ не станет запрещать игрокам лиги выступать на соревнованиях в Корее.

Ранее президент КХЛ Александр Медведев заявил, что после действий МОК и ВАДА лига может пересмотреть календарь на сезон, отменив паузу на Олимпиаду. Это может произойти в случае недопуска российской команды на соревнования.

– Кубок "Карьяла" – важный турнир для всех, кто в нем участвует, потому все хотят поехать на Олимпиаду, – сказал Накладал. – Вчера мы провели хороший матч со шведами, но проиграли. Немного разочарованы результатом. Сборная Швеции – одна из сильнейших на Кубке "Карьяла". Конечно, я слышал, что КХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду. Но мы всего лишь хоккеисты и ничего не можем поделать в этой ситуации. Нам остается только ждать разрешения ситуации. Надеюсь, все смогут поехать в Пхенчхан, в том числе и сборная России.

Для меня, наверное, это последний шанс попасть на Олимпиаду, ведь на следующие Игры могут снова поехать игроки НХЛ. Так что сейчас все хоккеисты КХЛ понимают, какая им выпала возможность. Не важно, что энхаэловцы не едут на Олимпиаду, это все равно олимпийски турнир, очень престижный.

У России очень сильная команда на Кубке "Карьяла". Забавно, что почти целиком она собрана из СКА и ЦСКА. В воскресенью нас ждет с ними тяжелый матч.

"Локомотив" – молодая команда, а все молодые команды нестабильны. И все же мы показываем неплохой результат, обыграли ЦСКА. Верю, что еще прибавим. Поражение от рижского "Динамо" очень разочаровало. Мы должны были побеждать. Ведь рижане занимают последнее место. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.