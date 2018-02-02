Ягр будет играть за "Оцеларжи", если "Кладно" рано завершит сезон

Нападающий "Кладно" Яромир Ягр заявил о том, что может завершить сезон в "Оцеларжи". По словам форварда, это произойдет, если "Рытиржи", владельцем которых он является, рано прекратят борьбу за выход в чешскую экстралигу.

– Для меня приоритетом в Чехии было выступление за "Кладно". Я хочу помочь клубу вернуться в экстралигу, – приводит пресс-служба "Оцеларжи" слова Ягра. – Но у меня есть дружеские отношения с клубами, приобретенные в прошлые годы. Если "Кладно" рано завершит сезон, то я помогу "Оцеларжи" побороться за титул.

На данный момент "Кладно" занимает третье место в турнирной таблице второй лиги чемпионата Чехии. "Оцеларжи" занимают третью строчку в чешской экстралиге.

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