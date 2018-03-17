Вынесенный матч чешского этапа Евротура Россия - Швеция пройдет в Ярославле

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что вынесенная встреча чешского этапа Евротура, в котором сыграют сборные России и Швеции, состоится в Ярославле. Игра пройдет 19 апреля.

- Матч состоится 19 апреля в Ярославле, - цитирует ТАСС Третьяка. - На данный момент у меня такая информация.

Напомним, чешский этап Евротура пройдет 19-22 апреля в Пардубице. Помимо матча с шведами, россияне сыграют с Финляндией (21 апреля) и Чехией (22 апреля).

После двух этапов Евротура сборная России лидирует в турнирной таблице, набрав 15 очками в шести матчах. Второе место у финнов (13 очков), тройку лучших замыкают чехи (11).