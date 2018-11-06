Воробьев объяснил, почему не вызвал в сборную Шипачева

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о составе национальной команды на Кубок "Карьяла".

– Не думали взять к Шалунову и Окулова?

– Окулов на данный момент у нас в олимпийской сборной. О многих еще думаем. Но сейчас решили вот так.

– Была ли задача вызвать игроков из максимально возможного количества клубов?

– Нет, не совсем. Мы думали по составу, а то, что получилось девять клубов, хорошо.

– Связка Шипачев – Кагарлицкий вас не интересует?

– Значительную часть своих голов они забивают в большинстве. Мы взяли другое направление, формируя сборную.

– Уже в следующий понедельник будет матч СКА – "Автомобилист". Трудно вам приходится как тренеру-совместителю?

– Не только мне, но и всем игрокам. Вчера был матч. Сразу после "Карьяла" тоже будет. Справимся. (Михаил Зислис)