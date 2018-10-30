Воробьев назвал состав сборной России на Кубок Карьяла

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на первый этап Евротура – Кубок Карьяла.

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов ("Локомотив").

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба – ЦСКА), Артем Зуб (СКА), Денис Баранцев ("Торпедо"), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба – "Автомобилист"), Виктор Антипин ("Металлург"), Александр Елесин ("Локомотив"), Андрей Педан ("Ак Барс").

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев (Автомобилист), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – "Авангард"), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба – "Салават Юлаев").

Средний возраст команды 24,5 года.

Штаб сборной отправится в Финляндию в следующем составе: глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьев, старший тренер Алексей Жамнов, тренер Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов. Тренеры Алексей Кудашов и Игорь Никитин не поедут на турнир из-за занятости в клубах.

Кубок Карьяла пройдет в столице Финляндии Хельсинки с 8 по 11 ноября (за исключением вынесенного матча Швеция – Чехия)

Расписание матчей сборной России:

8 ноября

19.30* Финляндия – Россия

10 ноября

14.00 Швеция – Россия

11 ноября

14.30 Чехия – Россия

* – Время начала матчей – московское.