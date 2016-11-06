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Владислав Третьяк: "Выступление сборной России в Кубке "Карьяла" - достойный ответ скептикам"

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Президент ФХР Владислав Третьяк остался доволен выступлением сборной России в Кубке "Карьяла". Россияне, выступая в основном молодежью, выиграли все три матча на турнире.

– Когда мы провожали эту команду в Новогорске, журналисты спросили, а она-то хоть одну игру выиграет? И сегодня я с большим удовольствием смотрел игру, после которой хочется повторять – доверяйте больше нашей молодежи, – цитирует ТАСС Третьяка. – Олег Знарок – молодец, что дал ребятам почувствовать игру на таком уровне. Многие наши скептики твердили о том, что у нас нет молодежи, вот это им достойный ответ на все их вопросы.

Не знаю, кого возьмет Знарок в состав на Кубок Первого канала, но думаю, что игроки уровня Дацюка и Ковальчука должны стать участниками такого события. Я думаю, что эта команда будет представлять сплав молодости и опыта, в которой сыграют и некоторые победители Кубка "Карьяла".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3761857

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