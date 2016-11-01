Владислав Третьяк: "Со сборной России на Кубке "Карьяла" будем спрашивать результат"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что перед сборной России будет стоять задача показать достойный результат на предстоящем Кубке "Карьяла". Национальная команда начала подготовку к первому этапу Евротура-2016/17, который пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября.

– Задача на Кубок "Карьяла" – в первую очередь посмотреть игроков? Или результат подразумевается?

– Задача, конечно, посмотреть. Но все равно результат будем спрашивать. С каждого спортсмена спрашивают. Если ты выходишь на лед – ты должен добиваться превосходства, первого места.

– А вам не кажется, что в данном случае результат второстепенен?

– Никогда в сборной результат не был второстепенен. Он всегда важен. И каждый хоккеист, что был вызван, он готов давать результат. И будет за него биться. Я в этом не сомневаюсь. Просто, может быть, опыта не хватит. Но самоотдача будет стопроцентной. И каждый спортсмен, я сам себя помню, какой бы я ни был – я буду драться до конца, если я выхожу на лед. Ребята будут стараться. Посмотрим, хватит им мастерства или нет. У нас сейчас и новые тренеры еще, тот же Барщевский, и они тоже хотят себя зарекомендовать. У соперников составы неплохие, но это для нас даже хорошо. Чем сильнее соперник – тем интереснее посмотреть, на что мы способны таким вот молодым составом. (Игорь ЕРОНКО)