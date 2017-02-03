Владислав Третьяк: "Случай с отменой трансляции матча Кубка Первого канала мы забили. Будем дружить дальше"

Глава ФХР Владислав Третьяк рассказал, что с Первым каналом остаются хорошие отношения, несмотря на ситуацию с отменой трансляции матча. Во время турнира, канал отказался от трансляции матчей, после чего игры показывал другой телеканал.

– Получила ли какое-то развитие декабрьская история с отменой матча Кубка Первого канала?

– У меня была встреча с Эрнстом, будем дальше дружить, – сказал Третьяк. – Когда я стал президентом, они пошли нам навстречу. Наши спонсоры хотят, чтобы их показывали на Первом канале, это важно для них. Думаю, что все останется так, как было, потому что у нас очень хорошие отношения. Этот случай мы забыли.

– А что касается чемпионата мира?

– Это отдельный вопрос. Они пусть сами решают. Что касается Кубка Первого канала, он останется.

– Как вам идея провести молодежный чемпионат мира в Приморье, во Владивостоке?

– Это сложно будет сделать. У нас в Челябинске чемпионат мира, потом в Новосибирске. Мы очень сильно хотим развивать хоккей в Новосибирске, и будем строить под это дворец. Город там миллионный, а арена находится в плохом состоянии. Они заслуживают второй арены. Мы вообще хотим там создать федеральный центр хоккея по методическому обучению молодых ребят. А что касается Владивостока, они хотят создать базу для спортсменов, которые едут из Южной Кореи на олимпийские игры. Мы туда тоже поедим, потому что тот же самый часовой пояс. До Сеула час-полтора полета. Наши специалисты скоро поедут в Хабаровск, Владивосток, посмотрят, какие там гостиницы, но решение еще не принято, потому что у нас есть возможность готовиться в Новогорске. Тренеры должны принять решение, где им удобней готовиться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)