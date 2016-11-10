Владислав Третьяк: "Сборной России на Кубке первого канала нужна только победа"

Глава ФХР Владислав Третьяк подчеркнул, что сборной России по хоккею на Кубке первого канала, который пройдет в декабре в Москве, нужна только победа. По его словам, болельщики не поймут никакого другого места, кроме первого. На прошлогоднем Кубке впервые в истории отечественного этапа турнира россияне заняли последнее место.

– У нас 70 лет российскому хоккею, поэтому в декабре нам нужна только победа, нам нужно сделать праздник для всех, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Болельщики не поймут никакого другого места, кроме первого.