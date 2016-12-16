Владислав Третьяк: "Отмена трансляции матча Россия – Чехия для меня стала неожиданностью"

Глава ФХР Владислав Третьяк не ожидал, что Первый канал примет решение не показывать матч Кубка Первого канала между сборными России и Чехии. Третьяк добавил, что вопрос о смене названия турнира поднимать не планируется.
– Для меня самого это неожиданно. Сейчас мы стараемся "разруливать" эту ситуацию, связываемся с Первым каналом.
– Первый канал не предупреждал?
– Они прислали нам сообщение, меня просто не было.
– Будет ли подниматься вопрос о смене названия турнира?
– Сейчас вообще не хотим это обсуждать, потому что нам предстоит диалог с Первым каналом. (Игорь ЕРОНКО)
Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //
Трансляция матча Россия – Чехия
ЗА СПАРТАК С 1992
echo2011 "Поле чудес"-это наше всё! Руки прочь от Якубовича!......................................................................................А мне "Давай поженимся" больше "Поля" нравится.
19:25
alexpomor
Все нормально, рейтинги... А игру показывают на "Игре"
19:22
Новоуепинни
Прежде чем восхвалять киперское величие - гляньте хотя бы игру с США на ОИ-80 )) Спойлер: после двух бабочек заменили ))
19:03
defender_8
Говорящая голова. Неожиданно, непонятно, будем обсуждать, будем разруливать. Вот вам уровень современного спортивного чиновника. при его руководстве скоро и пятое место будет почетным.
19:02
echo2011
"Поле чудес"-это наше всё! Руки прочь от Якубовича!
18:32
Flo
Человек системы. Функционер. Равен в эффективности. Вы чего хотели то? автоматом величие вратаря (опустим что при той обороне и Барулин был бы мега стар) переносим в другие ипостаси...
18:05
А380726
Каким конкретным кипером был, и каким аморфным, спящим руководителем стал Владсаныч :(
18:02
Samba01
Россия не хоккейная страна?
18:00
+-=0
очередной детский лепет от помощника ротенберга.
17:59
ДОЗВОН ГУБЕР
А ТЫ вырази своё хоккейное "ФИ" земляку -- семиту ЁПРСТУ!!!!!
17:58
streletc1783
Ёпрст должен сидеть в тюрьме.
17:57