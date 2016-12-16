Владислав Третьяк: "Отмена трансляции матча Россия – Чехия для меня стала неожиданностью"

Глава ФХР Владислав Третьяк не ожидал, что Первый канал примет решение не показывать матч Кубка Первого канала между сборными России и Чехии. Третьяк добавил, что вопрос о смене названия турнира поднимать не планируется.

– Для меня самого это неожиданно. Сейчас мы стараемся "разруливать" эту ситуацию, связываемся с Первым каналом.

– Первый канал не предупреждал?

– Они прислали нам сообщение, меня просто не было.

– Будет ли подниматься вопрос о смене названия турнира?

– Сейчас вообще не хотим это обсуждать, потому что нам предстоит диалог с Первым каналом. (Игорь ЕРОНКО)

Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //

Трансляция матча Россия – Чехия