Владислав Третьяк: "На сборной Германии в Сочи ждем аншлагов"

Президент ФХР Владислав Третьяк ожидает аншлагов на матчах Еврочелленджа против Германии, которые пройдут 6-7 апреля в Сочи. По словам главы ФХР, Германию в России уважают после выхода в финал Олимпиады-2018. 19 апреля в Ярославле состоится вынесенный матч чешского этапа Евротура между Россией и Швецией.

- Сборная едет в Сочи и Ярославль, где должен матч пройти 19 апреля, потому что мы стараемся как можно больше регионов задействовать, чтобы разнообразие было, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка. Другое дело, что не всегда соперники наши готовы ехать куда-то дальше Москвы или Петербурга, но нам надо хоккей развивать, для популяризации матчи в регионах – большое дело.

В Сочи есть все условия, и, конечно, на сборной Германии мы ждем аншлагов, теперь эту команду у нас все уважают. Но я скажу, что и раньше они хорошо играли – на Олимпиаде в Инсбруке в 1976 году помню, как бронзу выиграли.