Владислав Третьяк: "Мы все наладим с Первым каналом"

Президент ФХР Владислав Третьяк после победы сборной России над сборной Финляндии (4:3) в матче Кубка Первого канала похвалил наших хоккеистов. Также Третьяк отметил, что в этой встрече был настоящий хоккей, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
– Хотелось бы победы на домашнем этапе Евротура, но ребята – молодцы, отыграли хорошо, – подчеркнул Третьяк. – Сегодня для болельщиков был очень интересный матч. Семь голов, вратари играли и с той, и с другой стороны. Сегодня был настоящий хоккей.
– Чего не хватило нашей команде?
– Везения. Кугрышев не смог завести шайбу в пустые ворота. Ковальчук общипал все ворота, в две штанги попал, но не идет. Команда у нас неплохая – и молодежь, и ветераны. Шведов мы вообще давили, не выпускали из зоны, но нужно реализовывать моменты, которые есть.
– Скандал с Первым каналом может сказаться на российском этапе Евротура?
– Я думаю, мы все наладим с Первым каналом. Он нам всегда протягивает руку. У нас с ним всегда был хороший контакт.
Антон-018
Первый канал - неудачный для нашего хоккея. Как идет трансляция наши проигрывают, даже на Кубке в Москве. Есть канал общедоступный и спортивный "МАТЧ", там и показывать в прямом эфире нужно сборную и название кубка сменить на "Кубок телеканала МАТЧ". На "МАТЧе" и комментаторы лучше разбираются в хоккее. Почему все прилипли к 1 каналу?
21:37
vernon s
alexpomor, вот тогда все и переживали, что проиграли чехам. А сейчас это обыденность. Да и Тихонов только возглавил сборную. Юмор на счёт перечисленных вами "звёзд" понял.
21:33
alexpomor
vernon s 40 лет назад было бы позорищем проиграть Приз Известий (теперь кубок 1 канала) в Москве. Сборная была в сильнейшем составе, все звёзды. Это просто демарш первого канала против такого хоккея, никому ненужного. 20:47----------------------- К стати, и "звезды" далеко не все... Шипачев, Дадонов, Гусев, Мозякин....
21:15
alexpomor
vernon s 40 лет назад было бы позорищем проиграть Приз Известий (теперь кубок 1 канала) в Москве. Сборная была в сильнейшем составе, все звёзды. Это просто демарш первого канала против такого хоккея, никому ненужного. 20:47---------------------- Кстати, в 77-м победителями стали Чехи (39 лет назад)
21:14
alexpomor
vernon s 40 лет назад было бы позорищем проиграть Приз Известий (теперь кубок 1 канала) в Москве. Сборная была в сильнейшем составе, все звёзды. Это просто демарш первого канала против такого хоккея, никому ненужного. 20:47_____________________ По поводу демарша, связанного, как было заявлено с низкими рейтингами. 1. Может все-таки более профессионально относиться к трансляциям? Одни только "перлы" комментаторов и корреспондентов много стоят (пример - Ледогостер). Может и рейтинги тогда подрастут? 2. Если канал позиционирует себя как ТВ для "домохозяек", может не стоит надеется на высокие рейтинги спортивных трансляций? 3. Может гос. канал, находящийся на первой кнопке, не должен быть каналом для "домохозяек"? 4. Может стоит планировать сетку вещания заранее, а не менять в день трансляции? Все четыре вопроса не отменяют тезис о снижении интереса к спорту и хоккею в частности в РФ, но на это тоже есть причины... Субъективные в том числе...
21:06
vernon s
40 лет назад было бы позорищем проиграть Приз Известий (теперь кубок 1 канала) в Москве. Сборная была в сильнейшем составе, все звёзды. Это просто демарш первого канала против такого хоккея, никому ненужного.
20:47
vladm
избавьте нас от спорта на Первом канале, пусть этим профи занимаются, а им оставьте программы для домохозяек.
20:42
vld201
Пусть эта жидовская тусовка рекламу показывает, мозги пудрить это их национальный вид спорта!
20:32
alexpomor
Да... Владислав Александрович жжет))) "Шведов мы вообще давили, не выпускали из зоны..."!!!!!! Особенно в концовке третьего периода, кода они забили вторую))))) "Я думаю, мы все наладим с Первым каналом." А надо ли, Владислав Александрович, после такого "плевка"?
20:22