Владислав Третьяк: "Мы все наладим с Первым каналом"

Президент ФХР Владислав Третьяк после победы сборной России над сборной Финляндии (4:3) в матче Кубка Первого канала похвалил наших хоккеистов. Также Третьяк отметил, что в этой встрече был настоящий хоккей, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Хотелось бы победы на домашнем этапе Евротура, но ребята – молодцы, отыграли хорошо, – подчеркнул Третьяк. – Сегодня для болельщиков был очень интересный матч. Семь голов, вратари играли и с той, и с другой стороны. Сегодня был настоящий хоккей.

– Чего не хватило нашей команде?

– Везения. Кугрышев не смог завести шайбу в пустые ворота. Ковальчук общипал все ворота, в две штанги попал, но не идет. Команда у нас неплохая – и молодежь, и ветераны. Шведов мы вообще давили, не выпускали из зоны, но нужно реализовывать моменты, которые есть.

– Скандал с Первым каналом может сказаться на российском этапе Евротура?

– Я думаю, мы все наладим с Первым каналом. Он нам всегда протягивает руку. У нас с ним всегда был хороший контакт.