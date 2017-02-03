Владислав Третьяк: "Хотим, чтобы лучшие молодые хоккеисты оставались в КХЛ"

Глава ФХР Владислав Третьяк доволен вызовом молодых хоккеистов в сборную России, а также отметил, что отъезд в Северную Америку – личное дело каждого игрока. Кубок "Карьяла" пройдет с 9 по 12 февраля.

– Как вам состав сборной России на шведские игры? Снова вызвали много молодежи.

– У нас такой же состав был и в Финляндии, – сказал Третьяк. – Никто не верил. Говорили, зачем посылать такую молодежь, их обыграют, но ребята доказали, что они могут играть. Я думаю, это неплохо. Нам надо думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем, смотреть резерв. Где еще проверишь ребят на таком уровне. Как бы в КХЛ человек не играл, но международный уровень, есть международный уровень. Я посмотрел, и в Финляндии, и в Чехии, и в Швеции по семь-восемь игроков из КХЛ. Матчи сборных при этом всегда проходят интересно. Нет слабых соперников. Для молодежи такой опыт очень важен.

– После победы на Кубке "Карьяла" от них ждут повторения такого успеха.

– Мы всегда хотим побеждать. Только эта цель стоит перед нами.

– У нас вызваны три человека из молодежки: Капризов, Самсонов и Рыков. А вот Герман Рубцов уехал в Северную Америку. Является ли проблемой, что после молодежного чемпионата мира игрок остался там?

– Это дело каждого. Конечно, мы хотим, чтобы наши лучшие хоккеисты оставались у нас и развивались здесь, но никто ничего не запрещает. Мы, конечно, приближаемся к НХЛ, но пока это лига номер один. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)