Владислав Третьяк: "Если бы я был тренером, то на Кубке Первого канала совместил бы молодежь и опытных игроков"

Президент ФХР Владислав Третьяк высказал мнение о том, что в составе сборной России на Кубе Первого канала можно было бы совместить молодых и опытных игроков. По его словам, болельщики ждут подарка к 70-летию российского хоккея.

– У нас всегда стоит задача выступить хорошо любым составом, и не важно, когда этот турнир проводится и где, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Я думаю, что тут все дело в тренерском штабе, они определяют состав. Если бы я был тренером, я бы совместил и молодежь, и опытных игроков, но это личное мнение. Кого возьмет Знарок – это его дело. Но, естественно, сейчас 70 лет нашему хоккею, и наш народ ждет подарок.



Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 18 декабря.