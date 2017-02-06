Владислав Провольнев: "Вызов в олимпийскую сборную - такой шанс"

Защитник "Спартака" и олимпийской сборной России Владислав Провольнев отметил, что уже переключился с клубных дел на национальную команду. Он добавил, что намерен воспользоваться шансом и проявить себя перед наставниками первой команды.

– Как узнали, что вас вызвали в сборную вместо защитника "Динамо" Андрея Миронова?

– Сказал начальник команды после тренировки. Он подошел и вручил мне вызов. Я, конечно, обрадовался. Смогу немного отвлечься от клубных дел. Вчера у нас была первая тренировка в сборной. Можно сказать, что уже переключился на дела национальной команды. Здесь для меня все новое, новые партнеры. Лично не со всеми ребятами знаком, а так всех, конечно, знаю, потому что слежу за другими командами.

– Насколько для вас важен этот турнир, за которым будут следить тренеры первой сборной?

– Очень важно показать себя с лучшей стороны, проявить свои сильные качества. Мне дали такой шанс и я хочу его использовать. С тренерами пока общения не было по поводу того, что они хотят от меня видеть. Сейчас идет рабочий процесс, наставники подсказывают, как и что нужно делать.

– Что-то знаете о сборной Словакии, с которой предстоит сыграть на турнире?

– Знаю, что нам будет нелегко. Состав их сборной тоже смотрел, увидел знакомые лица. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)