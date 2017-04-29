Владислав Наместников: "Сборной России надо поправить реализацию"

Нападающий сборной России Владислав Наместников после поражения в матче Чешских игр от Финляндии (0:1) посетовал на плохую реализацию.

- У нас не получилось забить, - сказал Наместников. - Было хорошее движение, все были нацелены на ворота. Но финны забили одну, мы не забили ни одной, так что надо поправить реализацию.

С каждым днем все лучше и лучше в плане игры на больших площадках, но все равно тяжеловато.

Конечно, всегда хочется выигрывать, а мы потерпели два поражения. Но надо брать из них позитивные моменты и двигаться дальше.

Я думаю, что уровень агрессии и соревновательности сегодня был на уровне чемпионата мира. Все бьются, все доказывают, что хотят играть на ЧМ, поэтому такая борьба была.

Игра, в общем, была хорошая. В нашей зоне мы толком не играли. Просто не забили. Обидно. А так нормально все было.