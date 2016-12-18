Владислав Гавриков: "В матче с финнами главное было не нахватать ненужных удалений"

Защитник сборной России Владислав Гавриков после победы над сборной Финляндии (4:3) в матче Евротура поблагодарил вратаря Игоря Шестеркина. Также Гавриков рассказал, чем отличается молодежный и взрослый хоккей.

– На что тренерский штаб просил обратить внимание в матче с финнами?

– Главное было не нахватать ненужных удалений. В принципе, мы удалялись по минимуму. Спасибо Игорю Шестеркину. Он нас подтащил. Нашим ребятам, которые ловили на себя шайбы, тоже спасибо.

– Чем отличается участие в молодежном и взрослом турнире?

– Скорости, мастерство игроков, исполнение. Из-за каждой нашей ошибки у соперника будет момент, поэтому нельзя ошибаться. Если на молодежном уровне где-то могут простить ошибку, то здесь такого нет. У игроков выше скорость и мастерство.

– Финны играют посильнее, чем команды КХЛ?

– Понятное дело. В сборной Финляндии собраны лучше хоккеисты своей страны. То же самое у нас. Это турнир сборных, куда всегда приезжают самые хорошие игроки.

- С Коршковым, у которого серьезная травма, созванивались?

– Я каждый день до отъезда к нему приезжал и когда он был в больнице, и когда вернулся домой. Мы общались, чтобы ему не было скучно. Все-таки ему тяжело сейчас, человек выпал на полтора-два месяца. Желаю ему выздоровления.

– К чемпионату мира он успеет восстановиться?

– Конечно. Куда он денется? Подготовим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)