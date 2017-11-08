Владислав Гавриков: "Утренняя зарядка заменит нам раскатку перед матчем с финнами"

Защитник сборной России Владислав Гавриков спокойно отнесся к тому, что в матче Кубка "Карьяла" против Финляндии он сыграет в паре не с партнером по СКА Вячеславом Войновым, а с Богданом Киселевичем из ЦСКА. Игрок отметил, что в команде отличная атмосфера перед стартовой игрой Евротура.

- Все отлично, вспоминаем наши связи с Киселевичем, пару смен в матче проведем, и все будет хорошо, - цитирует "Р-Спорт" Гаврикова. - То, что нам с ним удался чемпионат мира в мае – это все в прошлом, все забыто уже, надо по-новому работать. То, что играю не со Славой Войновым, как в СКА – это к тренерам вопрос, тут в команде все профессионалы и мастера.

Атмосфера отличная в команде, все на позитиве, у нас отличный сплав опыта и молодости. Завтра зарядка у нас будет утренняя, можно сказать, что это замена раскатке.

Напомним, матч Финляндия - Россия состоится 9 ноября. Начало - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.