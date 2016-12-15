Владислав Гавриков: "Какой толк от того, что я забил, если сборная России проиграла?"

Защитник сборной России Владислав Гавриков после поражения в стартовом матче Кубка Первого канала от сборной Швеции (1:3) посетовал на плохую реализацию моментов. По словам игрока, в эпизоде с заброшенной шайбой ему оставалось всего лишь попасть по воротам.

– Эмоции от поражения превалируют над заброшенной шайбой?

– Естественно. Ведь главное – это победа. Какой толк от того, что я забросил шайбу, если команда в итоге проиграла?

– Как вы оказались так близко от ворот в этом эпизоде? Это была установка или просто ситуация так сложилась?

– Нет. По ситуации. Потерял шайбу, побежал отнимать. На самом деле, надо сказать спасибо Шумакову – он все сделал на 99 процентов. Мне просто надо было попасть.

– Чего сегодня не хватило нашей сборной, ведь казалось, мы должны был обыгрывать шведов?

– Были моменты в начале матча и во втором периоде и мы должны были их реализовывать, но не забили. И в конце получили шайбы.

– Показалось, что команда стала немного пробуксовывать после первого тайма или это ошибочное впечатление?

– Во втором периоде мы старались наложить наши две смены на их одну, что быть посвежее. Это получалось, но мы не забили свои моменты. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)