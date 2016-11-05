Владимир Ткачев: "В сборную никто не приезжает просто так"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев, признанный "СЭ" лучшим игроком октября, подчеркнул, что каждый хоккеист сборной России на Евротуре понимает ответственность. Он отметил боевой настрой в коллективе.

– Какие ощущения от пребывания в нынешнем составе сборной? С одной стороны, в ней собраны ведущие игроки своих клубов, с другой – нет признанных лидеров.

– Никаких необычных ощущений в связи с этим нет. Получился дружный коллектив. Все ребята с детства знают друг друга. Все прекрасно понимают ответственность, то, что от нас требуется, никто не приехал сюда просто так. Все хотят биться друг за друга.

– С кем из партнеров давно знакомы?

– Валеру Ничушкина хорошо знаю. Вместе играли на молодежном чемпионате мира. Ребят из "Сибири". С ними познакомились недавно, но сложились хорошие отношения. Но общаюсь вообще со всеми. Это очень легко и здорово, когда к любому можно подойти и поговорить о чем-то. Вообще, в команде созданы прекрасные условия. Это касается и бытовых, и спортивных моментов. Хорошо работает служба видеоаналитики, нам на планшеты выгружают все наши смены, а также другие игровые моменты. Это помогает на своем же примере улучшить свою игру и обсудить ее с партнерами. (Марат САФИН)

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