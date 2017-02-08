Владимир Ткачев: "В матче с финнами нужно максимально хладнокровно отнестись к своим шансам"

Нападающий сборной России и "Ак Барса" Владимир Ткачев рассказал о том, как он ищет общий язык с другими сборниками и заверил, что ему несложно переключаться с матчей за клуб и за сборную. 9 февраля в Санкт-Петербурге российская команда проведет вынесенный матч Евротура против Финляндии. После этого команда Олега Знарка сыграет в Гетеборге со Швецией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

– В этой команде вы один из опытнейших игроков. Поделитесь ощущениями от пребывания в сборной.

– В первую очередь все мы думаем только о победе, – сказал Ткачев. – Сборная России – это команда, от которой не ждут ничего другого.

– Берете ли вы шефство над менее опытными хоккеистами?

– Скорее нет. В первую очередь мы просто ищем общий язык с ребятами, с которыми играем в пятерках, потому что времени у нас остается совсем мало.

– Насколько принципиален для вас завтрашний матч?

– Каждый матч принципиален.

– Чего стоит ждать и опасаться от финнов?

– У финнов очень грамотная команда, которая проделывает большой объем работы и много прессингует. Думаю, главным залогом успеха в этой встрече станет реализация моментов. Нам надо будет максимально хладнокровно отнестись к своим шансам.

– Тяжело переключаться с клуба на сборную и наоборот? Ведь на следующей неделе вам предстоят важные матчи во внутреннем чемпионате.

– Не могу сказать, что это очень сложно. Иногда бывает, что отключаешься, но ненадолго.

– Двое ваших партнеров по "Ак Барсу" еще недавно играли в ВХЛ. Удивлены их вызовом в сборную?

– Они играли уже после того как стал известен состав сборной. Эти вопросы ко мне не относятся. (Артем РЯБОВОЛ)