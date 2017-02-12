Владимир Ткачев: "Молодые ребята очень стараются и хотят побеждать"

Нападающий сборной России Владимир Ткачев после победы над командой Чехии на Шведских играх отметил, что молодые хоккеисты жаждут побед, передает из Гетеборга спекор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Он добавил, что получил удовольствие от игры с Анатолием Голышевым и Кириллом Капризовым.

– Молодежь едет на Евротуры – и всех побеждает. Как так?

– Молодые ребята очень стараются и очень хотят побеждать. Наверное, этот молодой сплоченный коллектив приносит такие результаты.

– Или, может, это соперники такие слабые?

– Это вы у них спросите, слабые они или нет.

– Два раза в конце второго периода выходили "1 в 0", потом еще и буллит пробили и так и не забили. Расстроились?

– Да не особо. Плохо, конечно, исполнил буллит. Ну, были секундные эмоции, клюшкой о лед колотил, но самое главное было сыграть на результат. Чтобы придерживались плана, не было дурных решений, чтобы эмоции не перехлестывали. Я думаю, что мы справились с этой задачей и по ходу турнира, и конкретно в матче с чехами.

– Легко нашли "химию" с Голышевым и Капризовым?

– Парни – отличные мастера. Мы стараемся много вне льда общаться, а общение – немаловажный компонент взаимопонимания на льду. Посмотрим, что будет дальше. Я получил удовольствие от игры с ними. Вообще, сегодня новосибирцы были молодцами, здорово реализовали свои моменты. У нас моментов было не меньше, но подвела реализация. Честно говоря, мы не расстраиваемся, если не можем забить. Главное – чтобы были опасные моменты. А голы – придут.

– Заявка сделана на чемпионат мира?

– Это, наверное, не ко мне вопрос. Моя работа – выходить и показывать хороший хоккей.

– Не стоит ли поехать на ЧМ такой вот молодой командой и всех порвать?

– У нас все, кто ездит на любой турнир, и не важно в каком возрасте, все хотят победить. Хорошо, что у нас это получилось сегодня. Будем стараться побеждать и дальше.