17:51 | ХОККЕЙ — Европа

Владимир Ткачев: "Молодежь стремится не уступать хоккеистам Северной Америки"

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Сегодня. Хельсинки. Чехия - Россия - 0:3. Илья СОРОКИН совершает очередной сэйв.Задача Знарка выполнена. Россия - №1 на Кубке "Карьяла"

Нападающий сборной России Владимир Ткачев после победы над Чехией в матче Кубка "Карьяла" (3:0) отметил, что почувствовал уровень Евротура. Россияне выиграли все три матча и стали победителями турнира.

– Сравнений, наверное, не избежать: когда вы смотрели Кубок мира и видели сборную Северной Америки, с точки зрения профессионального хоккеиста она казалась вам удивительной, невероятной, или такие же обычные парни, как и вы?

– Мы все из плоти и крови, так скажем. Они просто здорово играют на очень высоком уровне. И мы стремимся не уступать им в каких-то компонентах. Пора бы нам не уступать.

– То есть если бы так сложилось, могли бы с ними достойно сыграть?

– Мы бы выкладывались по полной программе, как и делали на этом турнире. Поэтому вопрос бы так не стоял.

– Это выступление окрылит вас?

– Возможно, больше уверенности появится. Почувствовал уровень Евротура. Здесь немножко все по-другому, хоккей немножко быстрее, отличается. Мы все продолжим работать в своих клубах, что нам, в принципе, и сказали в раздевалке. Работа началась уже сейчас.

– Усталости, повреждений нет?

– Нет, все в порядке.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/europe/

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