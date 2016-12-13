Владимир Ткачев: "Интерес из НХЛ? Мое дело - играть"

Нападающий "Ак Барса" и сборной России Владимир Ткачев после тренировки в преддверии Кубка Первого канала рассказал, что пока не думает о переезде в НХЛ. Он отметил, что полностью сконцентрирован на собственной игре.

– Откуда вы так хорошо французский знаете?

– В школе выучил. Книжки на нем читаю.

– На Кубке "Карьяла" вы, можно сказать, выстрелили и привлекли к себе внимание заокеанских клубов, тем более что контракт у вас заканчивается.

– Я стараюсь об этом не думать. Не хочу разбрасываться, отвлекаться на еще что-либо помимо хоккея. Так что сейчас все мысли только об игре, о сборной.

– Но когда вы видите уровень того хоккея – представляете, что можете потянуть? Многие, кто приезжает, все-таки оседают либо в фарм-клубе, либо в запасе.

– Это очень обобщенно. Там очень много мелочей, всяких нюансов. В том числе бытовых. И готовым нужно быть во всех отношениях. Не только в плане хоккея – первое время ведь придется осваиваться.

– То, что вас не задрафтовали – преимущество?

– В моем возрасте – я считаю, да. У меня будет выбор.

– Есть ли у вас какие-то предпочтения? Панарин вот хотел попасть в играющую команду и перешел в "Чикаго".

– Видите, как хорошо у него все сложилось.

– У вас-то есть стилевые предпочтения? Скажем, попасть в команду, играющую не так строго, как "Ак Барс"?

– Самое главное – доверие. Это доверие, правда, надо заслужить. Но, в принципе, я стараюсь и работаю над собой исключительно для этого.

– Знаю как минимум один клуб, который вами интересуется – это "Торонто". Они выходили на вас?

– Вся связь идет через агента. Мое дело – играть. А все остальное – не мое дело. (Игорь ЕРОНКО)