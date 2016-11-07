Владимир Ткачев: "Игра на Кубке "Карьяла" была жестче и быстрее, чем в КХЛ"

Нападающий "Ак Барса" и сборной России Владимир Ткачев отметил, что в матчах уровня национальных сборных играть гораздо сложнее, чем в регулярном чемпионате КХЛ. По словам россиянина, на Кубке "Карьяла" соперники порой действовали настолько быстро и агрессивно, что фактически не оставалось времени для принятия решения.

– Матчи уровня сборных действительно отличаются от чемпионата КХЛ, – приводит "Р-Спорт" слова Ткачева. – Идет очень плотная борьба, нет времени подумать. Очень высока цена ошибки, нужно дорожить шайбой. Соперник играет настолько агрессивно, быстро, что принимать решения приходится в доли секунды.

– Быстрее, чем в КХЛ?

– Жестче и быстрее, я считаю.

– То есть, можно сказать, вы провели три матча с ЦСКА, который также играет жестко и агрессивно?

– Даже еще сложнее было.

– Вы говорили, что пока только сыгрываетесь со Степаном Санниковым и Сергеем Шумаковым. Какая игра удалась вам лучше всего?

– Не было такого матча, когда прям все получалось. В каждой игре были минусы, ошибочные решения. Где-то были и положительные моменты, но конкретно выделить какой-то один матч мне сложно. Все-таки у каждого соперника свой стиль игры.

– Вы до этого играли в сборной России только против чехов в прошлом сезоне Евротура, и тогда команда потерпела два поражения. Вообще как-то вспоминали об этом перед турниром?

– Нет, мы выходили играть на победу. Настрой был боевой у всех ребят. Выходили на лед только с этими мыслями.