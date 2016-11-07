Владимир Ткачев: "Хотелось забить именно в смену Атте Охтамаа"

Нападающий "Ак Барса" и сборной России Владимир Ткачев отметил, что в матче против сборной Финляндии на Кубке "Карьяла" (5:1) он был настроен забросить шайбу во время смены Атте Охтамаа, который является его партнером по казанской команде. Слова финна о том, что он не даст россиянину отличиться, стали для Ткачева отличной мотивацией.

- Накануне вечером перед игрой с финнами я прочитал интервью Охтамаа, в котором он сказал, что не даст мне забить, - приводит Р-Спорт" слова Ткачева. - И…

- Завелись немного?

- Ну, да-а-а (смеется). От одноклубника такое слышать нечасто приходится. Когда мы выходили "два в одного" в конце игры с финнами, была цель забить именно в его смену – и не так важно кто. Чтобы потом ему можно было подмигнуть.

- После матча не пересекались с ним?

- Общались в зале. Но он ничего мне не сказал.