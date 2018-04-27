Владимир Ткачев: "Были моменты, просто их надо реализовывать"

Нападающий сборной России Владимир Ткачев после поражения от Финляндии в Евротуре (2:3 Б) посетовал на плохую реализацию моментов. Также он отметил, что ему нравится играть в звене с Павлом Бучневичем​.

– Было время отдохнуть, мы готовились к этому матчу по полной программе, старались играть, – цитирует пресс-служба ФХР Ткачева. – Были моменты, просто их надо реализовывать. Бучневич? Он умный игрок, здорово вошел в игру. Мы хорошо взаимодействовали: у нас были не трое индивидуальных личностей, а хорошее звено. Мы продолжим находить взаимопонимание.

Россия проиграла Финляндии на Евротуре. Это четвертое поражение при Воробьеве