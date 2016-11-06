Виталий Мутко: "Пока прогресс и качество игроков КХЛ несопоставим с НХЛ"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что не удивлен результатами сборной России в Евротуре. На Кубке "Карьяла" россияне уже победили Финляндию (5:1) и Чехию (3:2). Средний возраст команды на турнире составляет 22,4 года.

- На таком уровне мы должны доминировать здесь и быть среди лидеров, какой-то неожиданности в результатах турнира нет, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Все-таки 80 тысяч детишек в системе на этапах совершенствования своего мастерства сейчас у нас есть. Школы при хоккейных клубах, а также выстроенная вертикаль в системе сборной должна давать плоды, поэтому результат на Евротуре ни для кого не должен быть удивлением.

Вопрос с дальнейшим развитием, потому что это уже вопрос уровня национального чемпионата. Пока НХЛ выше, прогресс и качество игроков там несопоставимые, чтобы мы там себе ни говорили. Тот потенциал, который у нас есть в системе подготовки в том же хоккее, нужно реализовывать: ребят надо грамотно доводить и убрать все тормозящие нас процессы.