Виталий Мутко: "Победа сборной России в Кубке "Карьяла" - закономерна"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает справедливой победу сборной России в Кубке "Карьяла". Россияне одержали победы во всех трех матчах финского этапа Евротура.

– Я считаю, что победа нашей сборной – закономерна, на уровне молодых команд мы должны быть лидерами хоккея в мире, – цитирует ТАСС Мутко. – Все прекрасно знаю, как мы развивали хоккей в последние годы, у нас выстроена система, существует конкуренция. Важно, чтобы эти ребята росли дальше и прогрессировали. Играли на Кубке "Карьяла" здорово, я всех поздравляю с победой.