17:17 | ХОККЕЙ — Европа

Виталий Мутко: "Победа сборной России в Кубке "Карьяла" - закономерна"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает справедливой победу сборной России в Кубке "Карьяла". Россияне одержали победы во всех трех матчах финского этапа Евротура.

– Я считаю, что победа нашей сборной – закономерна, на уровне молодых команд мы должны быть лидерами хоккея в мире, – цитирует ТАСС Мутко. – Все прекрасно знаю, как мы развивали хоккей в последние годы, у нас выстроена система, существует конкуренция. Важно, чтобы эти ребята росли дальше и прогрессировали. Играли на Кубке "Карьяла" здорово, я всех поздравляю с победой.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3761824

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЮКИ

простите меня,г.министер.только что на другой ветке я высказал тревогу по поводу отсутствия ваших коментов!не мог 5 минут подождать!как я и предполагал,вы Не забыли отметить,что победа достигнута благодаря вашему мудрому руководству!

17:46

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