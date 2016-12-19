Виталий Мутко: "Кроме одной игры, сборная на Кубке Первого канала выступила достойно"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что сборная России показала хороший уровень хоккея на Кубке Первого канала. Команда заняла второе место на турнире, обыграв Чехию (5:1) и Финляндию (4:3) и уступив Швеции (1:3). Первыми стали шведы.

- Итоги должна подводить федерация, у них есть планы, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Ведь впереди олимпийский цикл. Но в целом, кроме одной игры, ребята выступили достойно, показали хороший уровень хоккея. А так все довольны, каждый день аншлаги на стадионе, получился хороший праздник, отметили 70 лет хоккея, наградили ветеранов. Все очень достойно. Многим федерациям надо так делать: уделять внимание ветеранам. Все, что связано с днями проведения Кубка Первого канала, прошло на хорошем уровне.