Вице–премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко высказал мнение, что хоккею надо завоевывать свое телевидение, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Вчера Первый канал объявил об отмене трансляций оставшихся матчей московского этапа Евротура из-за низких рейтингов хоккея. Вместо встречи Россия – Чехия (5:1) были показаны передачи "Давай поженимся" и "Поле чудес".

– Опять не заняли первое место на Кубке Первого канала первое место. В 70-летие российского хоккея вдвойне обиднее?

– Но перед этим выиграли Кубок "Карьяла". Ну а что сделаешь – спорт, хоккей. Игра не сложилась, такой невнятный первый матч получился, может, не втянулись. Но с чехами блестящий матч получился.

– Почему у хоккея такие низкие рейтинги?

– Сейчас у многих трансляций низкие. Может, биатлон где-то вырывается, футбол повыше. Но сегодня много других развлечений. Надо развивать. Надо пропагандировать. А потом здесь много тонкостей. Мы играем в четверг, в пятницу. Это совершенно не время хоккея с точки зрения того же Первого канала. Мы должны эти вещи профессионально делать. Если б мы играли в субботу – рейтинг был бы другим. Здесь много нюансов. И в футболе порой допускаются ошибки, матчи ставятся на определенное время, когда есть конкурентная среда. Но здесь ничего не сделаешь. Надо завоевывать свое телевидение. Мы сейчас дальше будем продолжать обсуждать, говорить о развитии хоккея, экономики, доходов. Все это крайне сложно. Большинство клубов содержатся на бюджетах госкомпаний.