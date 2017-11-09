Вилле Лаюнен: "Стиль сборной России будет похож на игру СКА"

Защитник "Спартака" и сборной Финляндии Вилле Лаюнен высказал предположение, что на Кубке "Карьяла" стиль игры сборной России будет походить на стиль СКА. В расположение российской команды на этот турнир было вызвано десять игроков петербургского клуба.

– Мы провели несколько тренировок и чувствуем себя готовыми к сегодняшней непростой игре с россиянами, – цитирует ТАСС Лаюнена. – У них молодая команда, при этом с отличным подбором игроков. Не знаю, как они будут играть, но и у них много хоккеистов из СКА, поэтому, вероятно, стиль игры национальной сборной будет схож со стилем санкт-петербургского клуба. Этот турнир станет большим шансом для игроков проявить себя, а тренерам – просмотреть и выбрать хоккеистов для участия в Олимпийских играх.

Сборная России сегодня сыграет с Финляндией на Кубке "Карьяла", встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры. Затем россияне сыграют со Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).