Виктор Тихонов: "Первая шайба придала сборной России уверенности"

Нападающий олимпийской сборной России Виктор Тихонов после победы над командой США (5:2) отметил, что для россиян встреча тяжело началась из-за удалений. Хоккеист считает, что после того, как команда повела в счете, стало проще контролировать ход встречи.

– Тяжелое начало было, много удалялись, из-за этого было непросто найти свой ритм, – цитирует официальный сайт ФХР Тихонова. – Не получалось в зону входить, моменты создавать. После перерыва уже они стали удаляться, мы забросили первую шайбу, и это придало нам уверенности. После того, как повели в счете, уже спокойно начали действовать, контролировали ход матча и довели его до победы. У Словакии очень сильная оборона, вратари здорово действуют. Я думаю, что за счет скорости и слаженных действий всей команды мы можем их обыграть.