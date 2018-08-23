Видео: как забивает 46-летний Ягр

Нападающий "Кладно" Яромир Ягр отличился в товарищеском матче с чешским "Слованом" (6:4). 46-летнему форварду удался эффектный гол в третьем периоде.

Ягр вернулся в Чехию в 2018 году и защищает цвета клуба, владельцем которого является. Ранее он 28 сезонов провел в НХЛ и "Авангарде" (с перерывами). Последней командой в НХЛ для него стал "Калгари". Форвард занимает второе место по очкам в североамериканской лиге, уступая только Уэйну Гретцки.