Василий Токранов: "Надеюсь, не оплошал, нормально выглядел"

Защитник сборной России Василий Токранов после победы над Швейцарией (6:2) в матче Кубка Карьяла надеется, что нормально провел первую за долгое время встречу за национальную команду. Отметим, что хоккеист отметился голевой передачей в этой игре.

– За сборную я последний раз играл в 2014 году, когда Олега Валерьевича Знарка только назначили главным тренером, – цитирует "Р-Спорт" Токранова. – Мы тогда готовились к чемпионату мира и поехали в Братиславу, там у меня был дебют. В игре со швейцарцами было не то, что тяжеловато, но непривычно, все-таки скорости выше, чем в КХЛ, уровень выше. Надеюсь, не оплошал, нормально выглядел. Пока не знаю, сыграю ли с чехами, завтра будет видно.