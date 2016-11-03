Валерий Ничушкин: "Сорокин придал хоккеистам сборной России уверенности в начале матча"

Нападающий сборной России Валерий Ничушкин после победы над Финляндией в матче Кубка Карьяла (5:1) отметил, что обе команды показали атакующий хоккей. Он добавил, что вратарь Илья Сорокин придал уверенности своими действиями в начале матча.

– Очень атакующий хоккей показали обе команды. Мы понравилось, что мы результативно сыграли и выиграли этот матч. Хорошая игра.

– Быстро удалось найти взаимопонимание с Голышевым?

– Мы все играем по одной системе. Но если три забили – значит, взаимопонимание хорошее.

– Считаете себя дядькой в этой команде? Вы единственный, кто на Олимпиаде играл.

– Не считаю, конечно. Все ребята равные. Мне нравится находиться здесь.

– Можно ли сказать, что наша атака превзошла защиту финнов, а финская атака превзошла защиту сборной России.

– Не знаю. Защитники сейчас тоже много атакуют. Нам сегодня защитники помогли забить.

– Какой момент стал ключевым?

– Тяжело сказать. Вся игра состояла из ключевых моментов.

– Сорокин в самом начале матча подтащил команду.

– У нас все ребята его выделили, похвалили. Он дал нам уверенность в самом начале игры, поэтому мы так уверенно играли, не боялись, шли вперед активно, из-за этого были моменты.

– На Кубке мира видели же сборную Северной Америки. Там много не просто талантливых ребят, но еще и раскрученных. Насколько наша сборная сопоставима по таланту?

– Тяжело сказать. Естественно, в Северной Америке больше пиар работает. Чтобы проверить – надо сыграть матч, а так говорить нет смысла.

– На трибунах были Мартен Бродер, Билл Герин, много представителей клубов НХЛ. Чувствуете, что вы под прицелом?

– Если честно, мы об этом не думали. Просто играли, и не важно, кто смотрит, а кто нет. Пиар? Главное – играть и забивать.