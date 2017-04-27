Валерий Ничушкин: "Сборную России подвели удаления и игра в меньшинстве"

Нападающий сборной России Валерий Ничушкин после поражения от команды Швеции (3:4 ОТ) в вынесенном матче Чешских игр заявил, что его команда неплохо смотрелась в этой встрече, однако подвели удаления. В следующем матче россияне встретятся с Финляндией 29 апреля.

– Хорошая игра, никто не хотел уступать, мы неплохо выглядели, – цитирует "Р-Спорт" Ничушкина. – Мы провели очень хорошие два первых периода, но подвели удаления и игра в меньшинстве. Видите, как вышло: в большинстве забили, в меньшинстве пропустили. Надо работать над игрой в неравных составах, чтобы на чемпионате мира не допускать столько ошибок.

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция - Россия