20:38 | ХОККЕЙ — Европа

Валерий Ничушкин: "От сборной России всегда ждут побед"

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Нападающий сборной России Валерий Ничушкин отметил, что на команду давит ответственность в преддверии Кубка Первого канала. По его словам, перед своими болельщиками игроки постараются выложиться по максимуму.

– Груз ответственности в сборной всегда велик. Потому что от нас всегда ждут побед. Но тут еще и выше – потому что дома играем, – отметил Ничушкин. – Болельщиков придет много, и мы будем стараться – вдвойне, тройне. Нашему хоккею 70 лет. Важная дата. И это лишь дополнительно нас будет мотивировать. В команде все хорошо с настроением, атмосфера не хуже, чем была на Кубке "Карьяла". (Игорь ЕРОНКО)

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