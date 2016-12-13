Валерий Ничушкин: "От сборной России всегда ждут побед"

Нападающий сборной России Валерий Ничушкин отметил, что на команду давит ответственность в преддверии Кубка Первого канала. По его словам, перед своими болельщиками игроки постараются выложиться по максимуму.

– Груз ответственности в сборной всегда велик. Потому что от нас всегда ждут побед. Но тут еще и выше – потому что дома играем, – отметил Ничушкин. – Болельщиков придет много, и мы будем стараться – вдвойне, тройне. Нашему хоккею 70 лет. Важная дата. И это лишь дополнительно нас будет мотивировать. В команде все хорошо с настроением, атмосфера не хуже, чем была на Кубке "Карьяла". (Игорь ЕРОНКО)