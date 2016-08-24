19:22 24 августа | ХОККЕЙ — Европа

Валерий Брагин: "В этом году канадцы нас не пригласили на летний турнир"

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подчеркнул, что в этом году канадская сторона не позвала его команду на летний турнир. Напомним, на данный момент молодежная сборная России проводит сбор в Новогорске перед вылетом на Турнир четырех наций в Чехию.

– Обычно российская молодежка начинала сезон с тренировочного сбора в Северной Америке, а в этом году его не было. Почему?

– Канадцы нам в этом году отказали, не пригласили на летний турнир.

– Но на Суперсерию в Канаду вы поедете?

– Да. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

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