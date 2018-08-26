Валерий Брагин: "После Турнира четырех наций состав вырисовывается"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы на Турнире четырех наций отметил, что его радует высокий уровень конкуренции среди его подопечных в этом возрасте. В трех матчах команда одержала три победы – поочередно были обыграны Чехия (3:1), Швеция (3:2 Б) и Финляндия (3:2).

– Результатом доволен, но по качеству игры хорошо выглядели отдельными отрезками, – цитирует пресс-служба ФХР Брагина. – Сегодня, например, очень хорошо провели первый период по всем компонентам, а потом уже не всегда играли правильно, и соперник сравнял счет. Пришлось брать тайм-аут и объяснять, как действовать в концовке. Сразу заиграли более надежно в своей зоне, агрессивно – в чужой, и добились победы.

– В плане дальнейшего определения состава на чемпионат мира много информации получили?

– Было очень важно посмотреть на игроков на фоне сложного графика. Как принимаются решения на фоне усталости. Определенные выводы были сделаны. Состав вырисовывается. Здесь не было ярославских ребят, кандидатов из Канады – посмотрим их на ноябрьском турне по Канаде, на оставшемся этапе Турнира четырех наций и примем окончательное решение. Конкуренция в этом возрасте достаточно высока – это радует.