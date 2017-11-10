Умарк намерен подкалывать финских партнеров по "Салавату" после матча сборных

Нападающий "Салавата Юлаева" и сборной Швеции Линус Умарк уверен в победе над Финляндией в матче Кубка "Карьяла". После этого форвард намерен подкалывать своих финских одноклубников Теему Хартикайнена и Йоонаса Кемппайнена.

– В субботу меня ждет встреча с партнерами по звену в "Салавате" Хартикайненом и Кемппайненом, это будет настоящая война. Вы же знаете, матчи против них всегда самые крутые, – приводит "Р-Спорт" слова Умарка. – Про Теему и Йоонаса могу сказать, что это классные хоккеисты, с ними здорово играть вместе.

Конечно, я буду общаться с ними во время матча, буду на них давить психологически. Ведь победитель будет еще долго подкалывать проигравшего в Уфе, но я могу сказать уже сейчас, кто победит. Я никогда им не проигрываю.