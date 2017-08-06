Уилли Дежарден: "Рады, что в итоге обыграли "Сочи"

Главный тренер олимпийской сборной Канады Уилли Дежарден после победы над "Сочи" (1:0 ОТ) в рамках турнира Sochi Hockey Open отметил, что его команде повезло выиграть соперника, передает из Сочи спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– На мой взгляд, нам повезло выиграть этот матч у "Сочи", – сказал Дежарден. – В третьем периоде соперник нас прижал. Рады, что в итоге победили. Мы смотрели вчерашний матч "Сочи", и счет явно не отражал содержания игры. У них были шансы забить в третьем периоде встречи с нами.

В любой другой игре наверняка и забили бы, но сегодня не смогли. Что касается Азеведо и его тройки (Волски – Максвелл – Азеведо – прим. "СЭ"), то они сыграли хорошо как в атаке, так и в обороне.

– Как вам в Сочи? Не вызывает ли нареканий качество льда?

– Прекрасный город. Я бывал уже в России, правда, всего раз, и во второй свой приезд очень впечатлен. Что до льда, то летом он всегда и везде немного мягкий. А так арена – замечательная.